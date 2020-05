Les séries dont Audrey Gosseaume va vous parler aujourd'hui semblent destinées aux ados mais pas seulement...

Si elles mettent bien en scène des ados ou jeunes adultes, elles abordent des thèmes plutôt durs et parfois même un peu trash qu’on pourrait qualifier de plus “adultes”.

C’est le cas de la série espagnole Elite

L'intrigue se passe à Las Encinas, l'école la plus prestigieuse d'Espagne qui n’accueille que des élèves privilégiés. Enfin jusqu’à présent car pour cette nouvelle rentrée, 3 jeunes étudiants de quartiers pauvres rejoignent l'école après l'effondrement de leur lycée. Dans Elite, Marina, une élève, se fait assassiner et toute la première saison se concentre sur l’enquête avec une question en ligne de mire : qui est le tueur ? A grands renforts de flash backs, on apprend à connaître les différents élèves à travers les yeux des petits nouveaux, et notamment de Samuel : sa rencontre avec Marina et les raisons du meurtre de cette dernière. Et on soupçonne un peu tout le monde.

La série est parfois un peu clichée, mais elle reste très moderne. Elite explore les grands thèmes des teen dramas (drames d’ado !) mais remis au goût du jour : la sexualité des jeunes sous tous ses aspects (l’homosexualité et la bisexualité y sont montré très librement), la drogue, la pression parentale, le harcèlement en ligne… le tout abordé sans filtre ! La série bouscule les codes sur fond d’enquête policière. Je suis fan ! Il existe déjà 3 saisons à voir !

_

Deux semaines après le suicide de la jeune Hannah Baker, Clay Jensen (un de ses camarades de lycée) reçoit des cassettes audio dans lesquelles la jeune fille explique pourquoi elle a décidé de se donner la mort. Et surtout, à cause de qui. La mission de Clay : écouter les cassettes puis les passer à la personne suivante sur la liste. Le titre de la série 13 reasons why fait donc référence aux 13 cassettes, 13 évènements de la vie de la jeune fille, 13 raisons de se suicider.

La série explore donc le sujet très délicat du mal être chez les adolescents, et en particulier du suicide puisque c’est le fil rouge de la série. Mais pas seulement car rapidement, on se rend compte que dans ce lycée, Hannah était loin d‘être la seule à se sentir mal. Harcèlement, viol, homophobie font rage dans l’établissement… Avant de passer à l’acte, Hannah a clairement décidé de lever le voile sur certains abus. Durant toute la première saison, Clay essaie de comprendre ce qui s’est réellement passé et décide de révéler la vérité au grand jour.

Alors je ne vais pas vous le cacher, c’est une série qui remue. Même les adultes. D’ailleurs, chaque épisode commence par des avertissements sur la violence et les données sensibles qu’il peut aborder, et se termine sur des numéros d’aide et des liens vers des sites utiles. Elle a clairement le mérite d’ouvrir le dialogue chez les jeunes américains. Actuellement 3 saisons sont disponibles : la saison 2 tourne autour du procès intenté par les parents d’Hannah au lycée. La saison 3 n’a selon moi pas grand intérêt comparé aux deux précédentes mais permet de suivre une saison de plus les personnages attachants !

A voir aussi :

Les nouvelles aventures de Sabrina

Cette nouvelle version n’a plus rien à voir avec la douce sorcière Sabrina des années 90. Ici on a droit à une version bien plus dark de l’héroïne, même si elle vit toujours avec ses tantes et son chat Salem. Plus gothique et aussi plus effrayante.

Les grands

Une série (française !) très réaliste sur la vie d’une bande de collégiens, des ”grands” de 3eme. 3 filles et 3 garçons, que l’on va suivre pendant trois saisons au gré de leurs amours, leurs amitiés et les crises identitaires de chacun.

Sex Education

La rebelle Maeve entraîne Otis, inexpérimenté mais doté d'une mère sexologue, dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle clandestine, au sein de leur lycée. C’est drôle, intelligent et sensible !

The end of the fucking world

Un ado psychopathe en herbe et une rebelle en quête d'aventure embarquent pour un road trip d'enfer dans cette série à l'humour noir inspirée d'un roman graphique.

The Society

Un groupe d'adolescents part en voyage scolaire et se réveille au petit matin dans une réplique de leur ville mais dans laquelle les adultes ont disparu. Au début, ils jouissent de la liberté, mais les premiers problèmes ne tardent pas à apparaître.

Le blog d'Audrey Gosseaume : http://olive-banane-et-pasteque.com/