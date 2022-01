Les toulousains de 20 ans en 2022

Ce qui me rend heureux c'est de continuer mes études dans les courts-métrages. Thibault

Rivés devant des live streams ou des plateformes comme Twitch, les jeunes de 20 ans en 2022 créent des groupes de conversations privés sur Discords et tentent d'avoir des "crushs"' sur Tinder. Alors oui, une vie connectée s'est fortement développée depuis le début de la pandémie avec des cours en distanciel ou des soirées Netflix, mais ces étudiants ou nouveaux employés n'oublient pas de rêver à des voyages à travers le monde. Ils fustigent parfois les interdictions, mais sont finalement plus raisonnables qu'on pourrait le penser. Témoignage d'un étudiant Bachelor 2ème année monteur réalisateur vidéo à Toulouse : Thibault Durand.

Thibault, étudiant dans le cinéma

En 2022, des aides sont disponibles pour les moins de 26 ans avec l'Apec et Pôle Emploi. Jusqu'à 497.50€ par mois si vous êtes dans un accompagnement intensif. Pour rappel, jusqu'à 19 ans chez Tisséo, l'abonnement mensuel est à 10€80 (108€ par an). Pareil pour les étudiants entre 20 et 25 ans. Pour les non étudiants c'est c'est 16€20. Théo, Lucie et Adam nous parlent de leurs finances, de politique, de vaccination et de leurs parents aussi. Témoignages.

Théo, Lucie et Adam

