Limoges célèbre les droits de l'enfant du 18 au 26 novembre 2021

France bleu Limousin, partenaire de cette semaine, s’est saisie de cette occasion pour donner la parole à la fois à ceux qui permettent à ce droit de s’exercer et à ceux qui sont directement concernés : les enfants. Ainsi, c'est une joyeuse troupe d’une quinzaine d’enfants du Conseil Municipal de Limoges qui s’empare des micros pour passer les invitées au crible de leurs interrogations.

Maitre Nathalie Chauprade, présidente de l’association Avo’droit les jeunes et avocate ainsi que Marie-Françoise Bardet, présidente de l’Unicef Limousin ont répondu présentes.

Le CME à France Bleu Limousin © Radio France - Valérie DELOS

Rapidement les jeunes journalistes reprennent leur sérieux

Ils ouvrent leur questionnement sur les problématiques liées à la guerre dans le monde. Les enfants soldats sont évoqués par Nayel, 11 ans soulignant que « la convention dit que les enfants ont le droit de ne pas faire la guerre ni de la subir, pourtant il y a des enfants soldats... ».

La présidente de L’Unicef reconnait la difficulté face à ce fléau qui s’intensifie au rythme des nombreux conflits qui éclatent sur la planète et reste persuadée que « l’éducation, l’accès à l’école, est une de nos réponses les plus fortes »

La situation des enfants : un écho direct de l’actualité mondiale.

D’ailleurs, si on regarde les urgences traitées par L’Unicef cette année, « on retrouve l’Afghanistan [...] avec un problème d’extrême pauvreté qui fait que les parents sont obligés de vendre leurs enfants [...] l’année dernière c’était le Liban », précise t'elle.

Ensuite est abordé le lien direct entre les changements climatiques et les enfants qui en sont victimes. « Les inondations, les sécheresses qui entrainent les familles dans une grande précarité ». Attentifs, les enfants écoutent ces liens de causalité.

En France...

Maxence, en classe de CM2, recentre l’attention sur la France se demandant « s’il y a plus de jeunes malheureux qu’avant à Limoges» ? ». Maitre Nathalie Chauprade de l’association Avo’Droits les jeunes « _ne saurait le dire mais l'idée que les enfants puissent avoir accès à un avocat s’est bien démocratisé » _et ils sont plus nombreux à en faire la demande. Une possibilité pour les plus jeunes « d’avoir leur espace de parole » dans des situations qui, parfois, sont très conflictuelles dans le cadre de séparations.

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant, adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989, affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduqué, soigné, protégé, quel que soit l'endroit du monde où il est né. Les représentants du Conseil Municipal de Enfants de Limoges repartent sans doute conscients que le chemin à parcourir pour y parvenir reste long et semé d'embûches.

Contacts

UNICEF

Téléphone : 05.55.11.96.63

UNICEF Haute Vienne

AVO DROITS LES JEUNES

Email : mda87@mda87.fr

Téléphone : 05 55 12 87 17 / 05 55 12 76 00