Limoges : La fête foraine retrouve des couleurs avec le beau temps

Limoges - France

Plus de 70 manèges vous attendent au champ de juillet à Limoges, et pour les gourmands ce sera chichis, gaufres, pommes d'amour et barbes à papa à volonté !

Petits et grands y trouvent leur compte © Radio France - F.CANO

Pour Enzo ce sera du tir à la carabine. Pour Célia et Alison, deux copines venues s'offrir quelques sensations fortes, ce sera plutôt le New King. 125 km/h, 6 G encaissés, le tout à 30 mètres de haut, de quoi s'envoyer en l'air, "on avait un peu peur au début quand on a la tête à l'envers et quand ça tourne, c'est dément!" raconte Alison

La fête foraine sera ouverte jusqu'au 5 janvier 2020 de 14h à 23h, et de 14h à minuit les vendredis, samedis et le soir du réveillon. Fermeture à 19h, le 5 janvier. Journées tarifs réduits le 5 janvier 2020.