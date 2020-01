Louise et Gabriel : les deux prénoms les plus donnés en 2019 à Orléans

Orléans, France

En 2019, 4859 enfants sont nés à Orléans, soit cinq de plus qu'en 2018, selon les chiffres fournis par la Ville d'Orléans. Et parmi toutes ces naissances, le prénom Louise a été le plus souvent donné (29 fois) chez les filles et Gabriel chez les garçons (32 fois).

Louise a la côte chez les Orléanais

Louise figurait déjà dans les trois des prénoms les plus donnés en 2018 à Orléans, à égalité avec Emma et Jade. En 2019 à Orléans, viennent ensuite Lina, donné 24 fois, et Ambre, 22 fois. Les goûts des orléanais varient peu puisque ces deux prénoms figuraient déjà dans le top 10 en 2018.

Une nouveauté cependant : la popularité de l'original Inaya, en quatrième position, donné à 20 petites filles nées à Orléans en 2019. On trouve aussi dans le top 10 des prénoms féminins : Chloé, Jade, Emma, Agathe, Alice et Juliette.

Gabriel se hisse à la première place du classement

Chez les garçons c'est Gabriel, qui se hisse à la première place du classement, détrônant Louis, prénom le plus donné à Orléans en 2018. 32 petits garçons ont été prénommés ainsi en 2019 à Orléans. Arrivent ensuite ex-aequo : Louis et le biblique Noé : donnés 26 fois.

Viennent ensuite : Léo, Arthur, Lucas et Hugo. Un petit nouveau décroche la 8e place : Maël. Viennent enfin Jules et Adam.