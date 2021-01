Lumni : un jeu éducatif à succès animé par Alex Goude à la télé

Né du confinement, le concept de Lumni est simple : passer un moment convivial et en profiter pour apprendre. Les enfants et les parents sont nombreux à vouloir participer à cette émission de France TV. Gros plan sur une autre manière d'aborder la culture à 9h10 le 13/01 sur France Bleu Occitanie.

J'adore Toulouse. Et j'espère venir en 2022 à Toulouse avec la pièce Ménopause. Alex Goude.

L'animateur de France 4 est l'invité d'Alban Forlot dans Côté Culture, Comptez sur Nous sur France Bleu Occitanie. Alex Goude partage l'écran avec des enfants chaque soir à 19h30 du lundi au samedi. Le jeu Lumni est interactif. Il s'inscrit dans le dispositif « Nation apprenante » pour réviser en s'amusant.

Présenté par Alex Goude, ce jeu inédit est un parcours virtuel, intégré en plateau, dans lequel deux enfants, depuis leur domicile, progressent en répondant à 5 questions chacun. Plus ils trouvent de bonnes réponses, plus ils avancent et peuvent remporter des cadeaux. virginielecasting@gmail.com pour participer à Lumni !