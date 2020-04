Mère confinée recherche programme intelligent

Verdict aujourd'hui Géraldine Mayr ?

Franchement mitigée. Est-ce que les grands pontes de la télévision savent qu'en plus d’être confinés, certains enfants sont en vacances ? Et pour les autres c’est quand même le weekend de Pâques. On aurait pu espérer de jolis programmes chocolatés ou des classiques de chez Disney. Au lieu de ça : Ninja go, Les as de la jungle, Bienvenue chez les Loud, TFou sur TF1... Pas l'ombre d'un programme intelligent avant 14h. Alors occupons nos enfants autrement d'ici là et à 14h on met France 5 : 55 min sur les traces des géants. C’est un documentaire animalier et pour servir de guide, un biologiste. Avec lui nos enfants partiront à la rencontre des animaux les plus grands et massifs du continent américain : des grizzlis, des cachalots et j'aime bien : des anacondas.

On ne change pas de chaîne (à croire que seul France 5 a envie d’occuper intelligemment nos enfants), à 14h55, un peu d'histoire. Celle de Ramses 2, l'un des plus grands pharaons d’Egypte. C'est une plongée fascinante au cœur de ce que l'on appelle la cité perdue. Les images sont à couper le souffle. De jolis reportages à la même heure sur arte également.

À l'heure du goûter devant TF1, là aussi des images de l'autre bout du monde susceptibles d'apprendre des choses à nos enfants. Reportage En plein cœur de la forêt guinéenne, au sein du parc national du Haut-Niger, où une Française consacre sa vie aux derniers chimpanzés guinéens.

Moins intelligent mais plus divertissant peut-être. À 17h sur C8 Le grand bêtisier des animaux

Et ce soir, on couche les enfants ou ils peuvent regarder la télé ?

Vous pouvez vous faire The Voice en famille bien sûr, ou si vous n'avez pas eu votre dose d'animaux, Une vie de chiot devant France 4. Ou alors testé et approuvé, via youtube Vous mettez sur votre télé le spectacle du Cirque du soleil Kurios. C'est dinguissime, 60 min de pure magie. Et si vos enfants accrochent, vous irez ensuite sur Cirque Connect où vous pourrez en famille vous inviter dans les coulisses des spectacles du cirque du soleil. Vous trouverez aussi des tutos de maquillage et des initiations avec les artistes. Et tout est gratuit.