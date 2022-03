Michel Drucker aux JO de 2024

Maintenant que j'ai un cœur tout neuf, je ne compte pas m'arrêter là. Mais je fais une demi-heure de sport le matin et une demi-heure le soir.

Lors de son premier spectacle « Seul avec vous », Michel Drucker nous avait révélé son incroyable talent de conteur, son humour sensible et délicat, son goût pour les anecdotes pleines de saveur, son amour infini pour ce métier et tous ceux qui y consacrent leur vie. Il revient au nord de Toulouse avec "De vous à moi" le samedi 9 avril 2022 au Bascala de Bruguières. Entretien avec cette figure incontournable du petit écran dans Circuit Bleu, Côté Culture. Michel Drucker sur France Bleu Occitanie.

L'interview de Michel Drucker

Michel Drucker en tournée avec France Bleu.