L'élection s'est déroulée à Eaunes (31) sur l'île de Tara, tout près de Muret, en Haute-Garonne. Avec les contraintes sanitaires et le couvre-feu dans Toulouse et aux alentours, les organisateurs avaient programmé la cérémonie entre 16h et 19h. Bastien Patin a remporté l’écharpe de Mister France midi toulousain 2020. Ses dauphins s'appellent Aymeric Judith (1m80, étudiant) et Jean Pascal Pers (1m78, étudiant). C'est le vote du public qui a fait la différence. L'élection nationale aura lieu en février 2021.

