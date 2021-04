"Mon fils s'est caché le visage" : la difficulté du coming out d'un père envers ses enfants

Devoir annoncer son homosexualité est une épreuve qui peut intervenir à tout âge. Un père de famille raconte comment il a été amené à faire son coming out à 34 ans, alors qu'il était marié avec une femme et père de trois enfants.

Dans l'émission "C'est déjà demain", Églantine Éméyé interroge des personnes concernées par le coming out. Annoncer son homosexualité est souvent une épreuve difficile en raison de l'homophobie dont est imprégnée la société. Alors que les hétérosexuels ne sont jamais amenés à justifier de leur orientation sexuelle, les minorités sexuelles sont confrontées à un "coming out", une sortie du placard, si elles veulent vivre leur identité au grand jour.

À 34 ans, j'ai un peu craqué et il fallait que je remette les choses dans l'ordre.

Il n'y a pas d'âge pour faire son coming out. Si certains ressentent le besoin de le faire jeunes, d'autres, comme Guillaume, y sont confrontés bien plus tardivement. Cet auditeur de France Bleu retrace l'acceptation et l'annonce de son homosexualité à l'âge de 34 ans. Il était alors marié avec une femme et père de 3 enfants.

Accepter son orientation sexuelle

L'homme témoigne de la difficulté d'assumer l'homosexualité dans notre société : "Je ne l'acceptais pas, je n'en voulais pas et donc j'ai remis le couvercle sur la casserole". Il compare le rejet de son homosexualité à l'image d'un déni de grossesse.

J'ai fait un peu comme un déni de grossesse : je ne voulais pas voir et je ne l'ai pas vu.

La situation "devenue insupportable", Guillaume a pris la décision d'en parler à sa famille après avoir lui-même "digéré tout cela".

"J'avais la chance d'être entouré par une famille super", confie le papa. D'un commun accord, le couple ne s'est pas séparé afin de "privilégier et protéger les enfants". Lui et sa compagne ont "expliqué aux enfants que papa et maman restaient amis, mais ne s'aimaient plus d'amour".

Je crois que le corps et la tête ont besoin d'être alignés pour fonctionner correctement.

Faire son coming out auprès de ses propres enfants

Le père de famille a annoncé deux ans plus tard à ses trois enfants qu'il est homosexuel : "Lors d'une balade dans les jardins du château de Versailles, je leur ai dit que, si un jour, papa retombe amoureux de quelqu'un, ce serait un garçon". Il ne s'imaginait alors pas la réaction de son fils aîné de 12 ans : se cacher le visage entre les genoux.

J'ai cette image gravée de mon fils aîné, qui a eu une réaction totalement instinctive et qui s'est caché la tête entre les genoux.

Jugeant la situation "compliquée", Guillaume n'a pas réabordé le sujet jusqu'à ce que son fils vienne lui en parler naturellement, de lui-même. Aujourd'hui, ses enfants "ont développé une véritable ouverture et un respect de la différence". Selon lui, "ils n'ont pas souffert, au-delà d'une séparation relativement lambda en bonne intelligence".

