Mont-de-Marsan : un mur d'escalade mobile pour petits et grands

Vous l'avez sûrement remarqué si vous habitez Mont-de-Marsan... Depuis lundi 6 juillet, la place Saint-Roch accueille un mur d'escalade mobile. L'objectif ? Occuper et éduquer les plus jeunes aux joies de l'ascension. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'initiative plaît aux pratiquants.

Les yeux rivés vers le sommet, la maman d'Emma, appareil photo en mains, ne ménage pas ses efforts pour encourager sa fille. Mathis, lui, a sorti le short et les baskets pour plus d'efficacité. À 7 ans, il a déjà sa technique d'escalade : prendre la prise la plus haute et s'appuyer dessus pour grimper le plus vite.

Comme eux, ils sont de nombreux jeunes à tenter l'expérience. Sous les regards avisés d'Adrien et Théo, les encadrants, membres du club d'escalade montois Mont2 Vertical. L'activité, ouverte de 15 heures à 19 heures est gratuite. Seule obligation avoir au moins six ans.

Adrien et Théo sont là pour assurer la sécurité et conseiller les enfants. © Radio France - Fabien Albert

Un moment de complicité

Pour Margaux et Cécile, mère et fille, c'est même l'occasion de se défier, toujours dans la bonne humeur. Toutes deux passionnées d'escalade, elles arpentent les différents parcours du mur. Les trajets bleu et rouge, situés aux extrémités du mur, sont les plus simples. Ceux situés au centre, de couleur verte et jaune, nécessitent un bon niveau.

Pour des raisons de sécurité, le mur mobile peut accueillir quatre personnes maximum en même temps. Une pour chaque parcours. Cette initiative de la Mairie est disponible jusqu'au 18 juillet prochain.