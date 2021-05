Mulhouse : en plein reportage sur les sages-femmes, un bébé naît en direct sur France Bleu Alsace !

Immersion au cœur d'une Maternité de Mulhouse

Pour mieux comprendre la réalité du quotidien de sages-femmes et partager leur début de journée, Romain AMBRO a suivi l'équipe de l'Hôpital Femme-Mère-Enfant de Mulhouse, au sein du GHRMSA situé sur le site Émile Muller.

Le Groupement Hospitalier Régional Mulhouse Sud-Alsace accueille les futures mamans au sein d'un bâtiment flambant neuf. Deux maisons périnatales existent aussi à Thann et Altkirch.

Ici à Mulhouse, 3.500 bébés naissent chaque année !

Cette maternité se décompose en 3 secteurs :

le secteur naissances

le secteur grossesses à risques

le secteur accouché

Les futures mamans sont aussi accueillies sur ce site pour des échographies, des consultations ainsi le centre de planification et d'éducation familiale.

L'Hôpital Femme-Mère-Enfants de Mulhouse accueillent chaque année des centaines de mamans originaires du Haut-Rhin - Romain AMBRO

Entre moments de stress et bonheur, rencontre avec "ces femmes au grand cœur" qui accompagnent les mamans dans cette étape importante de la vie !

Le PC des sages-femmes

A Mulhouse, de jour comme de nuit, les équipes de la maternité se relaient pour permettre aux mamans d'accoucher dans les meilleures conditions - Romain AMBRO

C'est en quelque sorte la tour de contrôle du service.

Depuis cet ilot central installé au sein du service , les sages-femmes peuvent :

suivre le rythme cardiaque et la santé des mamans comme des bébés

consulter le dossier médical et les résultats d'analyses de sang

avoir une vision globale sur les différents boxs occupés

visualiser l'état du travail des mamans et l'évolution des contractions

modifier certaines information comme la largeur du col sur un tableau récapitulatif

êtres alertées à tout moment en cas de besoin grâce à un affichage lumineux

assurer les transmissions et échanger avec les autres collègues

Nous sommes là pour écouter les mamans, les épauler, les conseiller et les rassurer jusqu'à la naissance de leur bébé !

A tout moment, les salles de travail sont prêtes pour accueillir les mamans qui viennent accoucher - Romain AMBRO

De jour comme de nuit, il y a 3 sages-femmes en salles d'accouchements et 2 sages-femmes à l'accueil d'urgence

Au p'tit matin, la relève arrive !

Les sages-femmes assurent des gardes de 12 heures : de 8h00 à 20h00 ou de 20h00 à 8h00 !

Chaque jour, les équipes de jour et celles de nuit se croisent pour "assurer les transmissions".

elles font la synthèse de la situation avec leurs collègues

elles évaluent l'état de santé de chaque maman et de leur bébé

elles prennent connaissance du dossier depuis leur accueil au sein du service

elles se présentent aux différentes mères dans chaque salle d'accouchement

Ce n'est pas forcément la sage-femme qui accueille la maman à son arrivée, qui assurera l'accouchement par la suite.

Après l'accouchement, l'équipe prépare, nettoie et désinfecte la salle pour accueillir une nouvelle maman - Patrice Roellinger

Sur chaque porte, une pancarte préserve l'intimité de la patiente et indique si l'accès est possible et si la maman est examinée ou pas.

Après la naissance, la maman, le papa et leur bébé montent à un autre étage. La salle d'accouchement est alors entièrement désinfectée pour accueillir une nouvelle maman. - Romain AMBRO

Un bébé est né en direct sur France Bleu Alsace !

Depuis plusieurs heures, au sein du Box 5 : une maman était en plein travail.

8h41 : l'accouchement est terminé. Soulagement des parents.

La sage-femme sort avec le bébé pour un contrôle auprès du pédiatre dans une salle équipée.

En cas de problèmes, une pièce spécialisée permet aux sages-femmes et aux pédiatres d'accueillir en urgence les bébés et prodiguer les premiers soins nécessaires - Romain AMBRO

Le petit garçon s'appelle Lenzo : il pèse 3Kg225 et mesure 51 cm.

Félicitations aux heureux parents et bravo aux équipes !

Ce 5 mai, c'était la "Journée sans Sages-Femmes"

Une journée pour rappeler qu'elles sont là et qu'elles-aussi, travaillent et ne comptent plus leurs heures ! Une colère légitime et un appel à la grève était lancé sur l'ensemble du territoire.

Depuis l'arrivée de l'épidémie de coronavirus, les médias ne cessent de mettre en lumière le personnel soignant et s'intéressent aux malades atteints de la Covid-19. Pourtant, les sages-femmes, elles-aussi, n'ont pas baissé la garde et sont plus que jamais sollicitées à tout moment de l'année.

Ce mercredi, malgré cette journée qui leur est consacrée, ces professionnelles ont décidé faire entendre leur colère. Partout en France, elles réclament une meilleure considération (tant la reconnaissance que le salaire) pour une profession qui équivaut à 5 années d'études !

A Mulhouse aussi, les sages-femmes ont décidé de faire entendre leur colère dès l'accueil de la maternité. - Romain AMBRO

A Mulhouse, pour assurer la continuité du service, certaines sages-femmes étaient réquisitionnées par l'Hôpital.

Bien qu'elles soient en poste, plusieurs d'entres elles laissaient apparaître le mot "EN GREVE" sur leur masque pour rappeler qu'elles-aussi, soutiennent le mouvement aux côtés de leurs collègues grévistes.