On n’a toujours pas le droit d’avoir faim, ni d’avoir froid

7 semaines que Géraldine Mayr et son fils sont confinés dans un appartement parisien, et vous en êtes les témoins tous les weekends à cette heure-ci. Entre eux, tout est sujet à la discussion et a l'échange. Cette journée spéciale restos du cœur sur France Bleu aussi.

Martin et les Restos du Coeur Copier

Et comment expliquez à un enfant de 7 ans et demi qu'en France près de 900 milles personnes ont besoin des restos du cœur pour manger à leur faim, et que 30 mille d'entre eux sont des bébés. Comment peut-il comprendre que beaucoup d'enfants n'ont pas comme lui le plaisir de se goinfrer de tartines le matin, que la cantine du midi à l’école est parfois le seul repas copieux qu'ils ont. Qu'au gouter, leur maman n'a pas les moyens d'acheter des pains aux chocolats tout chaud et que le soir trop souvent, c'est avec ce qu'il y a dans le frigo. À savoir pas grand chose.

Comment lui expliquer que les 134 millions de repas distribués, c'est grâce aux 73 000 bénévoles et grâce à la générosité des gens. Cette période de confinement, c'est justement l'occasion idéale de mettre des mots simples sur ses notions de cœur et de générosité.

7 semaines qu'il applaudit tous les soirs au balcon pour des soignants qu'il ne connait pas mais dont il a compris le travail.

7 semaines qu'il entend sur France bleu et ailleurs, que des initiatives positives et généreuses fleurissent ici et là.

7 semaines qu'il m'entend lui répéter que c'est ensemble que l'on s’en sortira.

Du haut de ses 7 ans et demi, avoir du cœur et être généreux ça veut dire ça.

Et il y a encore quelques jours, à table, devant son assiette, pleine, il y avait de l'artichaut, et il m'a dit, le cœur de l'artichaut c'est ce qu'il y a de meilleur, Maman !

Il n’a pas tort c'est bon d'avoir du cœur, alors merci, a tout ceux qui de près ou de loin, hier, aujourd'hui et demain, s'engage pour les restos du cœur.