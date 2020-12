Noël 2020 : que prévoir pour créer du lien malgré les conditions ?

Pour ceux que la magie de Noël enchante habituellement, l’année 2020 risque de ne pas tenir toutes ses promesses, crise sanitaire oblige. Comment faire dès lors qu’on sera maximum six à table, pour ne pas perdre le lien et faire de la soirée une fête tout de même ? Voici quelques pistes.

Les natalophobes – phobiques de Noël – se réjouiront peut-être : ces fêtes de fin d’année malheureusement placées sous le signe du Covid-19, se dérouleront en petit comité et à distance les uns des autres, voire en solitaire pour certains. Pour les autres il faudra redoubler d’inventivité pour faire une véritable fête de ce Noël 2020 et créer du lien malgré tout avec les membres de la famille.



Comment inclure les grands-parents tout en les protégeant ?

Les premiers à qui l’on pense pendant cette drôle de période, ce sont les personnes âgées. Les grands-parents sont nombreux à prévoir de rester seuls pour se protéger du virus et ils ont raison. Mais comment leur montrer que nous sommes avec eux malgré la distance ? Pourquoi ne pas les appeler ou, s’ils ont les moyens techniques, organiser une réunion sur Zoom ou Skype aux moments forts de l’apéritif et de l’ouverture des cadeaux ? Ecrivons-leur des cartes, plus intimes que des mails. Ils auront ainsi le plaisir de découvrir nos petits mots personnels le soir du 24 décembre.



à réécouter Comment organiser Noël cette année ?

C’est ce que suggère Ondine Khayat, psychothérapeute, invitée d’Églantine Éméyé dans C’est déjà demain et auteure de Faites l’expérience de vous-mêmes (Editions First).

Avec les enfants : faire de la soirée un petit spectacle

Et à l’autre bout de la famille, comment entretenir la magie pour les enfants et les adolescents, tristes de ne pas voir leurs grands-parents, leurs cousins et cousines ? Mettons-les à contribution pour penser la soirée comme un événement. Soirée à thème, spectacle à envoyer en vidéo à la famille, chanson, déguisements… Inventer un nouveau Noël : voilà qui les aidera, et nous aussi, à ne pas subir la situation tout en animant la soirée.

Noël 2020 : ne pas subir la situation

En général, il faudra cette année puiser dans nos ressources profondes comme l’indique Ondine Khayat, pour renverser la vapeur et mieux vivre la situation. Témoin en cabinet de la détresse et de la fatigue des Français, la thérapeute affirme que nous pouvons tous retrouver une certaine puissance d’action, activer en nous des leviers pour retrouver de l’énergie. Alors joyeux Noël à toutes et tous malgré tout !