Nouvelle édition pour les concours de nouvelles et B.D. organisés par l'association "Rillettes Joyeuses"

Quatrième édition pour le concours de nouvelles..

Un concours gratuit et ouvert à tous, organisé par l'association Mayetaise "Rillettes Joyeuses" ayant cette année pour thème, l'Océan. Le récit de votre nouvelle, qui peut être réel ou inventé, devra être rédigé en français, sur un format A4 recto simple et de police Times News Roman de taille 14.

Affiche du concours de nouvelles © Radio France - Association "Rillettes Joyeuses"

Pour la partie pratique, trois catégories sont créées : moins de 12 ans, 12-18 ans et plus de 18 ans. À noter également que les textes proposés ne devront jamais avoir été publiés sous quelque forme que ce soit.

Et deuxième édition pour le concours de planche de BD.

Un concours de BD également ouvert à tous et gratuit avec les trois mêmes catégories que pour le concours de nouvelles. La ou les planches devront être faites à la main, présentées sur format libre avec un choix du style de dessin suivant votre imagination. Tous les styles et tous les genres étant autorisés. Pour les plus de 12 ans un thème est imposé : "Mon Tuto".

Affiche du concours de BD © Radio France - Association "Rillettes Joyeuses"

L'ensemble des œuvres sont à rendre avant le 23 Août. Par voie postale pour les planches de BD à l'adresse suivante : Rillettes Joyeuses, Concours de nouvelles 2020, Espace Lichtenau, 72360 MAYET.

Les nouvelles peuvent, elles aussi, être envoyées par courrier mais également par mail en version Word à rj72mayet@gmail.com.

Les fiches d'inscriptions et règlements sont à retrouver sur le site internet de la Mairie de Mayet.