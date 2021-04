Objectif week-end : occuper les tout petits !

Virginie est assistante maternelle à Collemiers. Occuper les boutchous, c'est son truc. Elle nous propose 4 activités à leur proposer.

Les bacs sensoriels

Servez-vous d'un bac classique, et placez-y des objets pour les aider à développer leurs sens, leur motricité... On peut y mettre une brosse, un fleur de bain, et le petit va découvrir les différentes textures.

Le Land Art

Créer, découvrir avec ce que l'on trouve dans la nature. On ramasse des pommes de pin, des fleurs, des branches, et on s'en sert pour créer des dessins au sol.

Les glaçons découverte

L'idée est de placer des petites choses : fleurs, coquillages, brins d'herbe, des jolies feuilles... On les met dans des bacs à glaçons ou dans des moules, qu'on remplit d'eau et qu'on place au congélateur pour créer des blocs de glaçons. Ensuite les enfants peuvent s'amuser à faire fondre les glaçons pour découvrir les objets qui y sont emprisonnés.

La chasse aux couleurs

On prend une boite d’œufs, et on peint chaque compartiment d'une couleur. Ensuite on part dans la nature, et on demande aux enfants de remplir leur boite en y ajoutant des éléments de chaque couleur.

