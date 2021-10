Opération "Vide ta chambre" à Chasseneuil-du-Poitou : le vide grenier spécial enfants qui attire

Les participants ont répondu présents dimanche 17 octobre pour cette nouvelle édition du "Vide ta chambre", la première depuis le Covid. Ce vide grenier spécial enfants organisé à la salle Quintaine de Chasseneuil-du-Poitou, a attiré environ 400 personnes et promeneurs comme vendeurs ne cachaient pas leur joie.

La bonne occasion

"C'est l'occasion de se faire plaisir pour pas grand chose et puis d'éliminer un petit peu avant justement les périodes de fêtes et de récupérer d'autres cadeaux qui vont peut-être nous encombrer un peu plus", résume Delphine, le sourire aux lèvres. Elle tient un stand rempli de jeux et de tenues de bébés et est aussi membre de l'association des parents d'élèves de Chasseneuil-du-Poitou qui organise l'évènement.

Un moment familial

Partout dans la salle, les familles slaloment entre les tables remplies de merveilles pour les plus jeunes et ces derniers en profitent bien. "Là-bas par exemple c'est une abeille, on la met dans quelque chose et ça grossit", décrit Timéo, 9 ans, en plein repérage.

A quelques pas, Thalia, 6 ans, se promène avec sa famille et énumère ses dernières trouvailles, ravie : "Un déguisement la reine des neiges et des livres". Pour Samuel, son père, "c'est un bon prétexte pour une sortie en famille et ça permet de faire de bonnes affaires et d'acheter d'occasion".

De la place et un peu d'argent

Affairée à son stand plein à craquer, Angélique respecte bien le thème du vide grenier. "C'est l'opportunité de pouvoir un peu me débarrasser des jouets et des vêtements de mes enfants parce que j'en ai trois et que ça prend beaucoup de place", explique-t-elle.

Quant à l'association des parents d'élèves, les bénéfices générés par la buvette et par la location des tables lui serviront à organiser de nouvelles activités pour les enfants.