Orientation de nos ados : les clés pour bien les guider

Dès l’âge de seize ans, nos ados doivent faire des choix cruciaux pour leur avenir. Et il n’est jamais facile pour les parents de les guider dans leur choix d’orientation. Il existe pourtant quelques réflexes à mettre en place facilement pour un passage en douceur vers la vie professionnelle.

L’orientation, c’est une question épineuse et qui se pose très tôt dans la vie de nos enfants : en seconde, il faut déjà choisir les matières de spécialité pour le Bac et en terminale, c’est le moment de remplir le dossier Parcoursup pour les études supérieures. Entre construction identitaire et les très nombreuses formations possibles en France, le choix vire souvent au casse-tête pour les ados comme pour les parents.

Pour en discuter et nous donner des pistes concrètes, Églantine Éméyé reçoit dans C'est déjà demain, Caroll Le Fur, coach en orientation et auteure de "Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ?"



Un monde et des métiers en pleine mutation

Spécialiste de la Génération Z qui sortira bientôt des bancs de l’école, Caroll Le Fur invite avant tout les parents à prendre conscience d’un fait : le monde mute en permanence et de plus en plus vite. Les métiers d’hier ne seront donc pas ceux de demain : on peut avoir eu un grand-père rémouleur et devenir star de Youtube ! Surtout, on sait aujourd’hui qu’on ne fera plus le même métier pendant 20 ou 30 ans comme nos parents. Il existe de nombreuses passerelles entre les métiers, rien n’est gravé dans le marbre donc pas de panique. S’orienter c’est peut-être même amusant.



Mouvement et entraide : les aspirations de la nouvelle génération

Et les jeunes d’aujourd’hui ne s’y trompent d’ailleurs pas. Que cherchent-il en priorité ? "Ne pas rester assis derrière un bureau et aider les autres" sont deux objectifs qui reviennent souvent aux oreilles de Caroll Le Fur. Nos ados ont soif de découvrir d’autres cultures et d’autres environnements, de toucher à tout. En somme, ils seront aptes à la polyvalence, désireux de se former en continu, de faire leur propre métier ou encore d’évoluer vers d’autres opportunités. Un modèle que les parents ont parfois du mal à comprendre, eux qui ont l’habitude de se projeter : les laisser réfléchir sans choisir à leur place, c’est déjà les aider dans leur démarche. Et pour cela, pas la peine de connaître par cœur tous les métiers, surtout ceux qui n’existent pas encore. Par exemple, en Seconde, restez le plus généraliste possible - à moins qu'une vocation précise se dessine déjà - pour ne se fermer aucune porte.



Une piste d'importance : cultiver la curiosité

La clé est finalement assez simple pour les aider : ouvrez le dialogue, soyez attentif à l’émergence de leurs "talents" et cultivez leur curiosité. Prenez le temps de découvrir les choses ensemble. S’ils croient dur comme fer au métier de leur rêve par exemple, mais qu’ils se découragent ou que ce sont les résultats scolaires qui ne suivent pas, rien de mieux qu’une rencontre avec un professionnel du secteur convoité. Découvrir la réalité des études et du métier peut fournir le déclic pour les remotiver.

Sachez aussi faire la part des choses entre une véritable passion et un intérêt professionnel : on peut aimer la musique ou être sportif, ce n’est pas pour cela qu’on va devenir musicien ou footballeur professionnel. Et surtout n’oubliez pas de leur parler de votre propre expérience : trop d’adolescents ignorent fondamentalement la réalité concrète du travail de leurs parents. L’ouverture d’esprit, c’est le pilier de la construction de soi.