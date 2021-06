Ouverture de Tactisens à Toulouse

Escape Game, nous revoilà ! Les groupes peuvent de nouveau s'amuser dans ces espaces ludiques et surprenants. Immersion au port Saint-Sauveur de Toulouse dans un escape game qui rouvre ce mercredi 9 juin. Les coulisses de Tactisens dans La Vie en Bleu à 9h30.

Anne-Marguerite Monory, co-fondatrice de Tactisens, est une passionnée de jeux d’évasion. Elle ouvre les portes de Tactisens à Alban Forlot ce mardi matin. A Toulouse, il y a un événement qui va faire date à partir du 9 juin : la réouverture de l’Escape Game Sensoriel de Tactisens qui accueille tous les publics de 7 à 97 ans. Au programme de cette “Aventure Sensorielle” insolite : une expérience immersive, ludique et pédagogique, basée sur la coopération, l’intégration et la cohésion. Durant 1h15, au cours d’un périple de 100m², les joueurs vont entrer dans l’univers du Docteur Windar. Devenus les cobayes de ce grand savant, ils vivent de l’intérieur ses expérimentations, alternant, contre la montre, les ambiances, les histoires et les défis sensoriels.

La totalité des locaux et des jeux sont accessibles aux personnes en situation de handicap (mobilité réduite, handicaps sensoriels et psychiques). Il existe également une version de l’Aventure Sensorielle pour malentendants et un accompagnement spécial destiné aux personnes malvoyantes a été prévu pour les 2 missions proposées par Tactisens.