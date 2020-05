Ouvrez la boîte à idées de la Communauté de Communes Périgord-Limousin

Les services Jeunesse, Culture et Tourisme de la Communauté de Communes Périgord-Limousin vous proposent toutes les semaines des idées d’activité à faire à la maison, à travers son site internet perigord-limousin.fr, comme de la musique, des jeux, du cinéma, de la lecture, du spectacle et de l‘évasion.

Cette semaine, et dès ce week-end, la boîte à idées est plus orientée sur la découverte et les loisirs. A titre d’exemple, si vous avez des envies d’ailleurs, l'Office de Tourisme Périgord-Limousin vous fait partager son carnet de voyage à 100km à la ronde. Si vous avez envie de vous régaler, profitez à la maison des bons produits ou plats à emporter des producteurs et restaurants locaux. Puis faites vous un ciné à la maison, avant de profiter, tous les soirs sur France Bleu et France 3 à 20h05, d’un concert des artistes de la Nouvelle Aquitaine. L’ensemble de cette boîte à idées est à retrouver sur le site perigord-limousin.fr