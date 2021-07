Ca décoiffe au Parc de loisirs Pokeyland Féy !

Situé à Féy, entre Metz et Nancy, le Parc de loisirs Pokeyland vous attend dans un écrin de verdure d'environ 60 hectares. Et en ce moment, l'entrée est gratuite, vous composez ensuite votre programme selon vos attentes (forfait ou loisirs à la carte).

Pokeyland vous propose plus de 25 activités ! Laissez place aux sensations fortes et élancez-vous en tyrolienne ! En pleine forêt, vous prendrez l’air sur 1 km de dénivelé. Si vous avez envie de glisse, le tubing descente c'est 80 m de fun et de joyeux instants. Pokeyland vous propose aussi des attractions aquatique, le bumper boat ou bateau tamponneur ! A l’archerie tag, votre adresse sera mise à l’épreuve. Cette activité combine les codes du paintball à la pratique du tir à l'arc. Des arches et des flèches avec extrémités en mousse vous seront remis. Connaissez-vous le rotterjump ? Ce bras articulé joue avec les tours et les détours. Il est à éviter avec souplesse. Amusante et tonique, la pratique est possible dès 7 ans. Autre option à suivre, un tour pieds nus au cœur du parcours sensoriel. Cette balade singulière viendra émoustiller vos ressentis. Vos plantes de pieds, votre corps et votre esprit apprécieront. Ne manquez pas le pokeypaint. 6 terrains thématisés vous réservent des expériences de jeu intense de jour comme de nuit, en immersion totale de jour. Vous plongerez au cœur de la forêt et défierez vos adversaires en parcourant des décors riches en obstacles, couverts et découverts !

En quête d’évasion ? Pokeyland est la destination idéale pour passer des moments hors du temps et riches en découverte.

Rendez-vous chez POKEYLAND, partenaire nature et loisirs de l’opération Destination MOSL !

Pour célébrer votre anniversaire ou celui de votre enfant, pour fêter votre enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille, pour organiser vos séminaires : rendez-vous à Pokeyland, le lieu incontournable pour vos évènements !

A Pokeyland vous disposerez aussi d’un parking gratuit, d’une boutique. Le parc ouvre les week-end de juin et 7J/7J en juillet et août. Info Covid : des points gel sont à disposition. La désinfection du matériel est réalisée par l’équipe.

