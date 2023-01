Parler librement des émotions avec les enfants

Les émotions sont finalement un peu la mémoire de toutes les générations antérieures. C'est un moyen de communication avec les autres.

Quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste on le voit sur le visage, dans vos gestes, dans votre attitude corporelle. C'est important dans la communication ; il est donc important de savoir comment on ressent soi même ses émotions pour pouvoir mieux les identifier chez les autres, petits ou grands. Les émotions sont aussi ce qui nous donne une impulsion à agir. Quand on a peur, qu'est ce qu'on fait ? Il y a une réaction spontanée : on se sauve ou bien on ne bouge plus, tétanisé. Et lorsqu'on est triste, on pleure. Mais si on pleure, c'est aussi pour attirer l'attention du groupe, c'est à dire pour ne pas rester isolés. Il faut replacer ce phénomène à l'époque des cavernes, pour eux, la solitude et l'isolement c'était un risque de mort.

Aujourd'hui la tristesse garde cette fonction d'attirer l'attention des autres, leur compassion. Il est donc vraiment nécessaire d'imaginer, de penser, d'intégrer à notre raisonnement que ces émotions font partie de notre fonctionnement naturel et qu'on en a vraiment besoin.

Nos émotions d'adultes pour accompagner celles des enfants

Enfants chez qui les émotions sont particulièrement brutes. Ce que confirme le Dr Corinne Roehrig "En particulier avant cinq ans, puisque le système de régulation des émotions est absolument immature jusqu'à l'âge de cinq ans".

il faut dont en tenir compte quand on a un tout petit à la maison. Son système de gestion des émotions n'est pas du tout mature avant l'âge de cinq ans. Il va donc falloir l'accompagner, l'aider à identifier ses émotions, en lui parlant beaucoup de nos propres émotions (qu'il est important d'identifier).

Parler simplement de son ressenti, exprimer en tant qu'adulte sa tristesse, sa colère, c'est primordial !

C'est quelque chose qu'il faut promouvoir pour la santé des parents et l'apprentissage des enfants.

"Quand vous êtes en colère, vous avez le droit de le dire. Parce que si vous ne le dites pas, de toute façon, ça va retentir à la fois sur votre physiologie -c'est là que vous secrétez du cortisol, l'hormone du stress-.

Les émotions vont dénoter chez nous des besoins. Et quand la colère s'exprime, elle permet de montrer qu'on a des limites. Et donc ça, il est tout à fait possible et bénéfique de le dire à la fois pour le parent et à la fois pour les enfants.

Mais attention toutefois à la manière de le dire.

Le reflexe serait, sous le coup de la colère, de dire "Tu me mets en colère", ou "tu n'as pas fait ceci ou cela"...

Tu tu tu, Jacques Salomé appelle cela la "communication klaxon" (tutututututu) Il faut essayer de remplacer par "je" : "je me sens mal, je me sens en colère parce que "...

Et non ce n'est pas tous les jours faciles, à chaud c'est particulièrement compliqué. C'est pourquoi les choses qui nous mettent en colère sont des sujets à aborder à froid en famille. Le message sera mieux entendu par les enfants quand on va l'exprimer. Parce que la colère, c'est vraiment des besoins qui ne sont pas satisfaits chez l'enfant ou chez l'adulte et qu'il est indispensable d'exprimer à soi même et à ses proches pour comprendre ce qui motive cette colère. Et à partir du moment où on comprend, on va mieux pouvoir ensuite la gérer.

Le docteur Corinne Rodriguez, notamment auteure du livre Parents, vous avez des compétences aux éditions Larousse.