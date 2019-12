Vive les fêtes de fin d'année sur France Bleu Pays d'Auvergne !

Auvergne, France

France Bleu Pays d'Auvergne aux couleurs des fêtes de fin d'année

Tournez la roue de Noël et remportez de magnifiques cadeaux

Écoutez France Bleu Pays d'Auvergne et toute la journée jouez à la Roue de Noël, une roue 100% gagnante.

Tables de Fêtes

Foie gras, caviar, escargots, fruits exotiques ou encore coquille Saint Jacques, Mathilde Jarlier, journaliste culinaire, évoque les produits qui font des merveilles dans nos assiettes.

Tables de Fêtes à 7h27 et 9h50.

Table de Fêtes, une belle décoration et de bons produits en famille ou entre amis © Getty - Liliboas

Revues de Fêtes

Plongez dans les coulisses du cabaret Garden Palace à Orcet en compagnie de Laurent Boucry.

Revues de Fêtes à 7h50 et 16h50

La nouvelle revue "Tentation" du Garden Palace - Garden Palace

Terres de Légendes

À la limite de la fiction et de la réalité, découvrez 10 histoires racontées par Tom Novembre.

Terres de légendes à 7h10 et 17h50

Découvrez Bodie en concert

Enregistré par France Bleu Pays d'Auvergne le 06 novembre 2019 à la 2Deuche de Lempdes, Bodie est composé de Emilie Marsh, Cécile Hercule et Joko. Elles racontent leur histoire ainsi: « Après que notre mère ait mis le feu à notre chère ville de Bodie (ville fantôme de la Sierra Nevada), nous avons dû apprendre à survivre seules. Depuis notre évasion, nous parcourons les routes et donnons des concerts clandestins dans l’espoir de devenir un groupe si grand que la justice, sous le poids de nos fans toujours plus nombreux, se résigne à nous laisser notre liberté. Nous pourrons alors retourner à Bodie et y donner le plus grand spectacle que cette ville n’ait jamais connu. »

Écoutez le concert de Bodie dimanche 29 décembre à 10h04

Bodie -Affiche du concert

♫ Écoutez la playlist de Noël, concoctée par France Bleu ♫

Manque d'idées pour vos soirées de fêtes, voici les 30 meilleures musiques de Noël !

Écoutez la musique de Noël sélectionnée par France Bleu © Getty - CatLane

Partagez vos photos de fêtes, décorations de tables, décorations de la maison, repas de fêtes, Père Noël, rennes et lutins...envoyez vos photos!!

On passe les fêtes ensemble sur France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Valérie Pocheveux

France Bleu Pays d'Auvergne vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année,!