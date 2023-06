Passeport de l'été 2023: A la découverte de l'élément eau avec le Musée de l'eau

Interactif, ludique et pédagogique, avec son cinéma 3D, sa salle EDF… le musée de l’Eau vous entraîne dans un voyage aquatique à la découverte de l’élément Eau. Grâce à son nouveau parcours étoffé, venez découvrir nos expositions photos inédites exceptionnelles de Remy Masson et Simon Destombes et nos animations dédiées au patrimoine vital de l’humanité… l’EAU.

ⓘ Publicité

L'intérieur du musée - Le Musée de l'eau

Des photos panoramiques, un cinéma 3D, des écrans tactiles et un quiz météo agrémentent ce parcours permanent riche de plusieurs thématiques. Il est question de pollution de l’eau et d’écologie, d’eaux souterraines et d’hydroélectricité, des eaux du monde et de notre planète bleue, du lien entre l’eau, le climat, les forêts et l’accès à l’eau potable. Découvrez également des courts métrages sur le thème de l'eau grâce à son cinéma 3D.

Saviez-vous que l’eau a du goût ?

Elle est sèche, perlée, grasse, et même mouillée !

A l’issue du parcours de visite du musée, il suffit de prendre place et écouter les confidences d’Alison, Blandine et Virginie, trois goûteuses d’eau — vos eau-nologues.

Depuis six ans, chacune à sa manière raconte, bouteilles, histoires et anecdotes à l’appui, le goût de l’eau. Une expérience pour le moins inédite.

Ressourcez vous au bord de l'eau

Le Musée de l'eau vous propose de prolonger votre séjour avec son hôtel et son restaurant. Avec sa proximité du centre-ville, sa cour intérieure et son parking gratuit, l’hôtel du Musée de l’Eau offre un cadre reposant pour vos séjours de loisirs, d’affaires ou pour un séminaire. Le restaurant vous propose des plats « fait-maison » avec de nombreuses saveurs locales à la carte (ravioles du Dauphiné, truites du Royans, bleu du Vercors…).

Plus d'infos

Sans réservation. Ouvert TOUTE L’ANNÉE (sauf les 3 premières semaines de janvier). Plus d’informations sur les horaires, rendez-vous sur le site internet ou par téléphone.