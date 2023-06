Passeport de l'été 2023: Immersion au plus près des animaux avec le Safari de Peaugres

A pied et en voiture venez découvrir éléphant, ours, tigres, girafes, singes, zèbres, oiseaux, reptiles et bien d'autres pour des journées ou séjours 100% nature.

En voiture, 1 heure de voyage à travers 2 continents où les frontières s'effacent devant le grand spectacle. Celui de la vie animale, libre et naturelle. Des instants magiques et des rencontres riches en émotions !

Le + : Les animaux sauvages bénéficient de conditions de vie exceptionnelles. Le Safari de Peaugres est le seul zoo en Europe à offrir 13 hectares de forêt à des ours noirs qui peuvent ainsi exprimer des comportements naturels que vous ne verrez qu’à Peaugres.

En voiture! A la découverte de l'ours brun - Arthus Boutin

Prenez de la hauteur avec les cabanes perchées

A deux, en famille, entre amis, en groupe, choisissez votre cabane perchée et vivez une nuit insolite !

Plongez dans l’atmosphère du grand nord canadien. Entre ours noirs et loups arctiques, dormez dans une cabane perchée, au cœur de la forêt, à quelques mètres de ces grands carnivores. Chaque cabane de l’escapade canadienne possède son propre univers, grâce à un décor unique et original.

Profitez de la grande terrasse de votre cabane pour déguster un menu ardéchois, contempler les étoiles ou vous imprégner des sons de la nature.

Prenez le petit-déjeuner en admirant le lever du soleil et avec le premier bonjour des loups arctiques.

Devenez un visiteur privilégié grâce à votre animation comprise dans votre séjour.

Guidé par un soigneur, découvrez tous les secrets de ces grands carnivores canadiens.

Traversez la grande passerelle au milieu de leur territoire et assistez au nourrissage des ours et loups arctiques

Le plein d'aventures immersives au milieu des animaux au Safari de Peaugres

Des jeux pour combler les plus petits

Plusieurs aires de jeux jalonnent le circuit à pied et offrent des pauses récréatives

Découvrez également SAFARI SPLASH! 600m2 de jeux d'eau multi-sensoriels pour barboter, s’arroser ou simplement se rafraîchir. Dotée des dernières technologies, cette aire de jeux est respectueuse de l’environnement. L’eau circule, se transforme et se recycle en permanence. Feuilles de brumes, fleurs jets d’eau directionnels, canons à eau, sceaux qui basculent… à chacun d’interagir avec l’eau et de créer son propre parcours sensationnel et rafraîchissant.

A vos maillots de bain !

Ouvert TOUTE L’ANNÉE. Pour les horaires et jours d’ouvertures, rendez-vous sur le site internet.