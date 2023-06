Passeport de l'été 2023: Un spectacle numérique époustouflant, Terre de Géants

Le spectacle « Terre de Géants » invite petits et grands à embarquer à bord de l’aéronef aux côtés d’Alice et Alec le géant, pour un voyage fantastique à la découverte des légendes et des secrets de la Haute-Loire.

Chapelle Numérique - Terre de Géants

La bibliothèque des secrets

A la descente de l’aéronef, prolongez l’expérience en franchissant la porte de « La Bibliothèque des secrets » et vibrez au rythme d’un parcours interactif et ludique : murs d’images, quiz ou encore réalité virtuelle. Repartez avec votre photo en compagnie d’Alice et Alec le géant, les deux héros de cette attraction !

Complétez votre visite

En 10 minutes et après avoir gravi 268 marches, vous voilà en haut du rocher Saint-Michel. Il vous offre un panorama magnifique sur toute la ville du Puy en Velay et ses alentours. Vous avez également accès à un espace scénographique dont la visite virtuelle, le musée des anges ainsi que l’oratoire Saint-Gabriel.

Ouvert jusqu’au 5 NOVEMBRE et pour les vacances de Noël. Ouvert aux enfants à partir de 5 ans.

Réservation obligatoire par téléphone (préciser Passeport de l’été France Bleu et communiquez votre nom). Le Passeport sera exigé à l'entrée pour contrôle.

Pour connaitre les horaires et les jours d’ouverture, connectez-vous sur le site internet ou consultez les réseaux sociaux #chapellenumerique