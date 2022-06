Passeport de l'été 2022 : Au pied de l'Alpe d'Huez, rendez-vous au Parc Aventure Oisans

Doté d'une vue imprenable sur les massifs avoisinants, venez découvrir un site d'exception à l'ombre des pins sylvestres. Un terrain de jeu à parcourir selon votre niveau, de la simple découverte aux défis les plus vertigineux.

Pour le bonheur des plus petits aux plus grands, choisissez parmi 8 parcours répartis à travers la forêt. D'arbres en arbres, de passerelles en filets, de ponts de singe en balançoires, vous évoluerez à travers plus de 80 jeux variés (défiant vos capacités) jusqu'aux immanquables tyroliennes !

La passeport de l'été : le Parc Aventure Oisans - Parc Aventure Oisans

Une dose d'adrénaline à savourer en toute tranquillité grâce aux lignes de vie continues qui assurent votre sécurité d'un bout à l'autre de chaque parcours.

