Passeport de l'été 2021 : croisière découverte des Gorges de la Loire

Embarquement immédiat pour une croisière des plus sympas d’une heure dans un morceau féérique de la Loire, sur un bateau silencieux, confortable et électrique.

Un bateau branché

Le Grangent, explique Bertrand Chéry le boss des Croisières Grangent, est « rechargé comme un smartphone » : il est électrique. Une belle bête : 22 mètres de long, 5 de large et 45 tonnes.

Les châteaux de la Loire

On découvre les châteaux de la Loire « qui n’ont rien à voir avec Chambord, évidemment ». Ce sont des constructions médiévales érigée à partir du XIè siècle sur les crêtes des Gorges de la Loire.

Gorges profondes

Vous apprendrez aussi que les Gorges de la Loire sont profondes et sont l’habitat d’une diversité environnementale d’exception. Un espace naturel protégé qui, grâce aux commentaires en direct et sur le ton humoristique, n’aura plus de secret pour vous.

Un des premiers grands exploits du funambule Stéphanois Henry’s

Le 18 juillet 1965, c’est ici que Henry’s a battu deux records du monde : la plus longue traversée (1,6 km) et la plus haute (250 mètres) en traversant le barrage de Grangent sur un long filin métallique. Il y avait 40 000 spectateurs et un journaliste en devenir qui commentait l’exploit : Michel Drucker.

