Passeport de l'été 2021 : De l’immense à l’infiniment petit, la grotte d'Aven d'Orgnac

La Cité de la Préhistoire, qui jouxte la grotte, offre un face-à-face émouvant avec nos ancêtres pas si éloignés de nous. Cet espace muséographique moderne et ludique traverse 350 000 ans d’aventures humaines et donne à voir des objets authentiques en vitrine.

Entièrement rénové, il raconte la préhistoire de l’Europe occidentale.

Tables de jeux, démonstrations de feu, silex et bien d’autres animations préhistoriques offrent un regard nouveau sur les vestiges exposés, issus de fouilles en Ardèche et dans le nord du Gard. Sur place : aire de piquenique et de jeux, boutique de producteurs locaux et sentiers de randonnée pédestre. Période d’ouverture à confirmer auprès de la structure.

