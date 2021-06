Passeport de l'été 2021 : découvrez la base nautique du Pont d’Arc

L’équipe de la Base Nautique du Pont d’Arc (location de canoë-kayak à Vallon Pont d’Arc) vous propose la descente de l’Ardèche sur différents parcours, selon votre envie et votre expérience.

Débutant ou avancé, choisissez votre parcours (8, 12, 24, 32 ou 36 km) et passez une demi-journée, une journée ou même plusieurs jours en parcours libre ou accompagné d’un moniteur breveté.

La base nautique du Pont d’Arc

Retrouvez le reportage France Bleu

La base nautique de Pont d'Arc Copier

Vous découvrez des passages mémorables comme les toboggans, les différents rapides, le Pont d’Arc, la magnifique réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche accessible uniquement à pied ou en canoë-kayak. Faites le plein de souvenirs avec cette activité pour toute la famille, entre amis, collègues...

Base nautique du Pont d'Arc

Réservation obligatoire

Descente possible uniquement le matin entre 8h et 12h, tous les jours de la semaine sauf le week-end. Autorisé à partir de 7 ans à condition de savoir nager au moins 25 mètres et être capable de s’immerger.

Ouvert du 1er juin au 30 septembre 2021. Pour davantage de renseignements sur les horaires et modalités, retrouvez-nous sur notre site internet et par téléphone

Plus d'infos