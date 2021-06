Passeport de l'été 2021 : découvrez Lugik Parc

Découvrez Lugik Parc, activité de luges bi-places sur rails, dans un cadre exceptionnel au cœur du massif du Mézenc

Parcours unique en France avec 2 montées et 2 descentes, virages relevés, chicanes, tunnel, croisements des pistes l’une sur l’autre, flip-flap, sauts... De quoi s’amuser et augmenter le plaisir !

Grâce aux freins, vous gérez votre vitesse de descente jusqu’à 40 km/h ! Les luges sont accessibles de 3 ans à 77 ans et plus. Vous êtes protégés par des ceintures de sécurité durant toute l’attraction.

Faites le plein de sensations en famille ou entre amis ! Profitez du Lugik Parc toute l’année, notamment en hiver pour admirer un sublime panorama enneigé au pied des pistes de ski.

Lugik Parc - Grâce aux freins, vous gérez votre vitesse de descente jusqu’à 40 km/h !

Sensations en famille

Confortablement installé et en toute sécurité sur vos luges deux places, vous vous élancerez dans ce panorama exceptionnel au milieu des montagnes. Ce n'est pas un grand huit non plus mais on tournicote : 2 montées, 2 descentes, des virages, des tunnels, et même des croisements.

La vitesse peut atteindre plus de 40 km/h. Un radar nous prend en photo pour évaluer notre vitesse.

Ecoutez le reportage France Bleu

Une hermine intriguée

Le parcours est vraiment intégré dans le paysage qui est changeant en permanence. On y voit le panorama sur les monts alentours, la faune et la flore. Une petite hermine regarde parfois les lugeurs. Pas très discrète, amusante.

Toutes les infos lugikparc.com