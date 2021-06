Passeport de l'été 2021 : Des émotions en cascades (de tyroliennes)

1ère étape : prendre de la hauteur

L'aventure ne commence qu'au sommet. Du centre d'accueil à 900 mètres, on monte en télésiège à 1200 mètres d'altitude. Et puis on descend tout le parcours composé de 21 tyroliennes, et des ateliers d'accrobranche, des passerelles, des ponts en filets suspendus. Certaines des tyroliennes sont à très grandes vitesse (TGV).

Ecoutez le reportage France Bleu

3 heures de bonheur et de bon air

On est prévenu, on est en partance pour au moins trois heures de bonheur, moins pour les rapides ou pour les plus jeunes qui peuvent faire un parcours réduit. Mais on a le droit de savourer l'instant, prendre un grand bol d'air, faire des selfies, s'en mettre aussi plein les mirettes en regardant le panorama.

Deux parcours sont à choisir :

Le parcours intégral (3h) à partir de 12 ans et + de 35kg.

Le parcours forêt (1h30) à partir de 8 ans et + de 30kg.

Plus d'info sur lesaillons.com