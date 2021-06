Passeport de l'été 2021 : Il monte et il descend ! Le funiculaire de Saint Hilaire du Thouvet

Le funiculaire de Saint Hilaire du Thouvet est spectaculaire. On s’élève sur la plus forte pente d’Europe depuis 1924 ! Le monsieur est bientôt centenaire.

Promenade insolite au charme rétro

C’est pour gagner un balcon naturel ouvert sur les sommets alpins du Mont Blanc au Vercors que vous empruntez ce funiculaire. Viaduc, tunnel, virages, la vue se mérite. « Le cadre est super, sympa, magnifique » explique David Gaillac, le nouvel exploitant.

Pente à 83 %

La montée est raide, c’est d’ailleurs l’une des plus fortes d’Europe. Avant, on utilisait ce funiculaire pour aller en cure. Aujourd’hui, c’est cure de belles images. Et l’envie de modifier cette citation d’Oscar Wilde « Il faut toujours viser la lune. En cas d’échec, on atterrit sur le plateau des Petites Roches ».

Il monte et il descend ! Le funiculaire de Saint Hilaire du Thouvet

Espace musée à la gare haute

A l’arrivée, un espace muséographique « le laboratoire d’Icare » vous apprend plein de choses sur le thème de l’air, du vol et de la gravité.

