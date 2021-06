Passeport de l’été 2021 : percez les secrets des jardins de Vaulx

C'est le genre de balade qui enterre les soucis du quotidien. Les jardins secrets de Vaulx s’épanouissent depuis plus de quarante-ans sur 7000 m² et il est possible de les visiter.

Tout a été fait par les cinq membres d'une même famille (320 000 heures de construction en famille !). Au départ pour embellir leur extérieur. Désormais pour le montrer aux plus de 35 000 visiteurs qui viennent chaque saison.

Plusieurs styles de jardins

De quoi être dépaysé : jardin andalou, petit salon indien, Tunisie, jardin Pré fleuri qui ressemble à un jardin anglais, le jardin de l'apothicaire... En matière de magie végétale et de créativité florale, les jardins secrets ont des arguments !

Découvrez le reportage France Bleu

Jardins naturels

La famille à la main verte s’engage à n’utiliser que des produits naturels. Des produits phytosanitaires ? Pouah !

Aux Jardins Secrets, les espèces indigènes et les plantations qui s’adaptent naturellement au lieu et au climat sont privilégiées. Ainsi, elles ne reçoivent pas d’adjuvant chimique.

« Nicole, ma maman, s’attache vraiment à leur apporter un soin quotidien, du matin au soir. Elle observe les plantes, les fleurs et leur apporte les premiers soins si besoins » - Myriam Moumen, directrice (et fille de Nicole) des Jardins Secrets à Vaulx.

Des idées pour son jardin perso

Et si on veut piquer des idées pour son jardin perso ? On est plus que bienvenus. Leçon de choses non-stop assurée.

Le jardin de curé - Florence Vincent

Pause gourmande

La balade dans les jardins secrets peut aussi se faire gourmande avec petite restauration estivale, produits frais locaux, cocktails sympas. Beignets orientaux et thé à la menthe sont devenus des incontournables.

Nouveauté 2021

Un nouvel espace dédié à l'art du papier découpé sur les thèmes de la transhumance, des clochers et des minarets.

A partir du 10 juillet et jusqu'au 29 août, on peut venir tous les jours dès 10h. La dernière entrée se fait à 17h30.