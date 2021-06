Passeport de l'été 2021 : prenez place dans le train du Montenvers, direction l’aiguille du Midi

Prenez place dans le train du Montenvers, il entre en gare tous les jours à Chamonix et vous permet d’accéder au plus près du célèbre glacier de la Mer de Glace.

Le plus haut téléphérique de France pour rejoindre l’aiguille du Midi

Paysage époustouflant, nature exceptionnelle, souvenirs inoubliables

On emprunte l’un des derniers trains à crémaillère pour atteindre au terminus les 1913 mètres.

Le voyage dure une vingtaine de minutes. Et on aperçoit un paysage à couper le souffle. On distingue Chamonix, ses habitants sont riquiquis comme des fourmis.

Ecoutez le reportage France Bleu

Dans les entrailles du Glacier

A la gare haute du train du Montenvers, on prend une télécabine pour découvrir la grotte de Glace, taillée dans les entrailles du Glacier. « Chaque année », raconte Antoine de la Compagnie du Mont Blanc. On passe crème dans un tunnel de 100 mètres de long pour arriver à un appartement reconstitué en glace. Coup de frais. Immensité bleue. Merveilleux tout ça.

Prenez place dans le train du Montenvers, il entre en gare tous les jours à Chamonix et vous permet d’accéder au plus près du célèbre glacier de la Mer de Glace

Et aussi, le plus haut téléphérique de France

Vous pouvez aussi vivre l’émotion au plus haut en empruntant le plus haut téléphérique de France pour rejoindre l’aiguille du Midi.