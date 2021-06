Passeport de l'été 2021 : une des activités à faire cet été c'est l'Indian Forest Chartreuse

Ici l’ombre !

Le parc acrobatique forestier Indian Forest Chartreuse vous accueille au cœur du Parc naturel régional de Chartreuse, à l’ombre de frênes épicéas, sapins. Mais ne vous y trompez pas, vous allez transpirer.

Ecoutez le reportage France Bleu

Dépasser ses peurs

Les opérateurs des parcours vous accompagnent, épreuve par épreuve, avec leurs talkie-walkie.

Thamy qui est l’un d’eux l’explique :

La forêt est très grande, on a pas envie de crier, et en plus il y a beaucoup d’appels à l’aide

Car ici, on doit dépasser nos peurs. Même quand on est petit.

Sauter tel Tarzan

Il y a quinze parcours, et 150 ateliers. Rien que ça.

Et puis il y a le parcours « super noir » qui culmine à 27 mètres de haut jusqu’au saut de Tarzan géant.

Un escape game outdoor

Un jeu à faire en famille : on tente de retrouver (et on a une heure pour ça, pas une seconde plus !), le trésor de Robin de la Chartreuse et ses acolytes.

