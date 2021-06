Avec 29 attractions et spectacle, Walibi Rhône-Alpes propose un divertissement rempli d’expériences immersives et qui ravira toute la famille.

Passeport de l'été 2021 : Walibi, et si vous partiez au pays du kangourou le plus célèbre de la région ?

Walibi est le parc d'attractions mythique de la région et il a bien évolué. 11 nouvelles attractions en 5 ans. Si vous n’êtes pas venu au parc depuis longtemps, vous allez être scotchés, il est méconnaissable.

Ecoutez le reportage France Bleu

A chacun son waaa !

Exit "Walibi j'en suis baba", place à "chacun son WAAAAAA" et le kangourou-mascotte a été relooké. Désormais l'expérience Walibi c'est deux univers thématisés : Explorer Adventure, la terre des bûcherons et des chercheurs d'or et Festival City une cité aux couleurs de la Nouvelle - Orléans.

11 nouvelles attractions en cinq ans

Parmi les attractions à sensations : Timber, une montagne russe en bois de 440 mètres de longs avec une descente de près de 17 mètres de haut et Hurricane, le manège de chaises volantes gigantesques et panoramiques. Les attractions phares sont restées : le Boomerang ou encore le Totem. Cette tour qui surplombe le parc de 35 hectares et vous amène en hauteur en quelques secondes.

Walibi Mystic Flêche

4 nouveaux restaurants

Walibi saura aussi ravir les gourmands avec des restaurants thématisés.

Nocturnes les samedis du mois d'août

Tous les samedis soirs du mois d'août Walibi ouvre jusqu'à 22 heures avec des nocturnes qui qse concluent par un feu d'artifice.

Plus d'infos walibi.fr