Essonne : Pénurie d'assistants familiaux, le département lance une grande campagne de recrutement

En dix ans, le département de l'Essonne (91) a perdu 100 assistants familiaux, sur les 350 qu'elle comptait. Un trou béant, jamais comblé, qui donne lieu à une pénurie problématique. Départs à la retraite, difficulté de recrutement autour d'une profession mal connue et encore peu attractive, le département s'est empressé de mettre en place une campagne de communication pour regonfler les effectifs.

"Il y a urgence !", nous alerte Audrey Mercier. La cheffe de secteur au service d’accueil familial départemental constate une situation alarmante : "Aujourd'hui on ne peut plus répondre à la demande. Les risques si on ne recrute pas suffisamment, _c'est qu'un enfant reste à son domicile et ne puisse pas être protégé_, ou qu'il soit accueilli dans un lieu non adapté à ses besoins."

Avec 3.300 enfants à placer chaque année dans des familles, le poids est plus lourd sur les épaules des assistants familiaux en poste. Il peut être alors plus compliqué d'avoir du soutien en cas de fatigue. "Nous avons parfois besoin d'être relayé pour pouvoir nous ressourcer et pour que le reste de la famille puisse tenir le coup sur la durée. Il est actuellement très compliqué de trouver des places pour mettre un enfant chez d'autres collègues car elles sont déjà toutes prises", confie Hélène Darriet, assistante familiale à Épinay-sur-Orge, dans l'Essonne.

Pour redresser la barre, le département souhaite recruter trente à quarante familles d'accueil par an. En 2020, seulement dix-sept personnes avaient été recrutées.