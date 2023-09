Perpignan, un rendez-vous sportif pour une nouvelle façon de partager les logements

Une course ou une marche ce dimanche 1er octobre dans le cadre magnifique et naturel du Parc Sant Vicens à Perpignan, tout près du Mas Guérido de Cabestany.

ⓘ Publicité

C'est pour et avec l'association Nonie et Toit dont l'objectif est de développer dans les Pyrénées-Orientales l'habitat inclusif avec les personnes en situation de handicap mental, pour éviter l'isolement, pour d'avantage d'égalité et pour partager un quotidien riche en diversité.

Cette association c'est aussi à l'origine l'histoire d'une famille celle de Nathalie et sa fille Léonie, nos invitées.

Alors ce dimanche on vient, on se retrouve ensemble, on partage un moment autour des valeurs du sport, on regarde, on marche ou on court avec pour nous accompagner ces personnes extraordinaires, comme on aime les appeler avec affection et lucidité.

Le départ c'est à 10h, les parcours ne sont pas chronométrés, ce n'est pas une compétition, mais une réunion autour de l'effort et du vivre ensemble. 1,7 km, 3,4 km ou 5,1 km.

Pour s'inscrire c'est par internet ici , le prix de la participation est libre, chacune, chacun peut donner selon ses propres moyens pour soutenir cette bonne cause.