Cette association d'aide au plus « pauvres » installée dans le quartier de la gare à Perpignan adapte sa proposition d'aide. Distribution et appel à l'entraide, on continue à se mobiliser ensemble contre les conséquences de l'exclusion et de la précarité.

Une distribution solidaire adaptée à la crise

Suite à la crise du coronavirus, Promesse de Solidarité a été obligé de fermer son restaurant solidaire, mais elle assure malgré tout depuis le 12 mars une distribution de café, sandwich, soupe, repas chaud, de façon gratuite aux personnes de la rue.

Par ailleurs il y toujours distribution de colis alimentaires chaque jour du lundi au samedi de 9h30 à 17h, des horaires qui ont été étalées sur la journée pour éviter une foule trop importante en raison de la fermeture de la salle d'attente et pour suivre les mesures de distanciations contre le covid-19 et les gestes barrière.

Les produits proposés aux bénéficiaires sont des fruits, des légumes (souvent bio) de l'épicerie (pâtes, biscuits), du pain, de la viande, du fromage, des yaourts le tout selon les arrivages. L'objectif est de donner des colis variés pour faire plaisir à tout le monde.

Cette aide est possible grâce à un véritable réseau de partenaires dont la Banque Alimentaire, des entreprises et des magasins de la grande distribution.

De plus, une bénévole propose de livrer des œufs du terrain de l'association où il y a quelques poules nourries avec la plus grande attention et un projet de parc animalier solidaire en construction.

Des précautions indispensables

Pour faire face à cette crise, les bénévoles de Promesse de Solidarité sont équipés de masques et de gants, les bénéficiaires restent en dehors du local de l'association espacés au moins d'un mètre et un seul bénévole dépose le colis devant l'entrée afin de respecter les règles de distanciation.

Pour la distribution de café, sandwichs, repas aux SDF, tout est servi dans de la vaisselle jetable et les personnes ne doivent pas stagner devant le bâtiment pour lutter contre les mouvements de foules et faire appliquer les séparations nécessaires afin d'éviter toute malheureuse transmission du virus.

De nombreuses personnes se proposent pour aider les actions de cette association caritative de Perpignan.

Des dons et une inquiétude concernant l'avenir

Pour mener à bien ses bonnes œuvres, Promesse de Solidarité lance des appels sur les réseaux sociaux en partenariat avec Fatou (Au Coeur de l'Humanité 66, association qui épaule les gens de la rue). On a besoin notamment de vêtements pour hommes, de sac de couchages ... suivant les demandes des personnes SDF.

Au niveau matériel Promesse de Solidarité recherche des gants, des masques et du gel hydroalcoolique en urgence.

L'avenir de Promesse de Solidarité risque d'être financièrement très difficile. Cette association arrive à survivre grâce aux dons de particuliers et aux participations des bénéficiaires. Mais en ce début 2020 les comptes sont en souffrance, le restaurant est fermé, il y a nettement moins de monde aux distributions et les facture sont à honorer : électricité, gaz, assurances, mais aussi loyer.

Des bénéficiaires dans le besoin

Pour devenir bénéficiaire de Promesse de Solidarité il faut remplir un dossier et fournir des pièces justificatives de revenu (loyer, facture, impôt). Si le dossier rentre dans le cadre de l'aide proposée par cette association de Perpignan, il y a la création d'une « carte de bénéficiaire » qui offre la possibilité de venir plusieurs fois chercher un a deux colis par semaine contre une petite participation qui sert à financer l'association et qui on l'imagine est aussi une action symbolique pour la dignité des personnes aidées, elles donnent quelque chose même si c'est modeste, en échange de l'aide alimentaire.

En urgence, Promesse de Solidarité, peut offrir des colis sans le dossier à titre exceptionnel. L'association reste ainsi fidèle à ses valeurs d'entraide et de partage.

Les bénéficiaire de Promesse de Solidarité sont des familles, des couples, des personnes sans emploi, des titulaires de petites retraites, des étudiants et en général toute personne dans le besoin.

Des bénévoles motivés

Pour cette bénévole qui témoigne dans l'anonymat de la discrétion de sa bonne action, l'engagement est une question d'éducation, d’occasion et de conviction : « ça viens sûrement de mon éducation, en tout cas le départ c’est parti d’une annonce : recherche bénévole pour la distribution du journal rue 66, c’était il y a cinq ans (déjà….) ça faisais plusieurs fois que je passais devant et je n’osai pas y entrer pour demander si il avait besoin d’une bénévole. J’ai eue besoin par le passé, besoin de plusieurs associations et ce n’est qu’un juste retour des choses que d’en faire autant pour les autres, et puis je n’oublie pas que la première personne que j’aide c’est moi, on a un sentiment de rôle social, d’utilité et j’aime le faire, même si des fois c’est dur toute cette misère, c’est aussi de la violence, la colère, l’injustice, la mort, mais en contre partie il a tellement de beaux moments, des sourires, des réussites, des nouveaux départs, des vies. »

Promesse de Solidarité

Renseignement au 06 04 44 90 17 ou le 06 59 27 01 73 Adresse 1 rue Courteline et angle rue d’Alger (quartier gare) Perpignan.