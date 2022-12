PHOTOS - Revivez le voyage des enfants aidés par l'association Rafaël Lorraine en Laponie

C'était noël avant l'heure pour 16 petits lorrains, âgés de 3 à 10 ans. Grâce à l'association Rafaël Lorraine , ils ont passé cinq jours à Ivalo, en Laponie dans le nord de la Finlande, à 3.000 kilomètres de chez eux. Partis en bus de Metz et Nancy le 6 décembre, ils ont pu visiter les illuminations de noël de la capitale le même soir, avant de s'envoler dès le lendemain pour le pays du Père Noël, qu'ils ont évidemment pu rencontrer. Ils ont également rencontré ses rennes, et pratiqué plusieurs animations dans la neige.

ⓘ Publicité

À lire aussi Seize petits Lorrains en route vers le pays du Père Noël

C'est avec l'autorisation du service de cancérologie pédiatrique du CHRU de Nancy-Brabois, qui les suit au quotidien, que Rose, Joachim, Lilou, Flavio et leurs camarades ont pu participer à ce voyage, permis grâce aux 60 à 70.000 euros de dons recueillis par l'association Rafaël Lorraine, dont le but est d'exaucer les vœux d'enfants malades. Une infirmière et cinq médecins étaient également du voyage.

Revivez ce voyage en images

L'association Rafaël Lorraine a emmené 16 petit lorrains malades en Laponie - Page Facebook Rafaël Lorraine

L'association Rafaël Lorraine a emmené 16 petit lorrains malades en Laponie - Page Facebook Rafaël Lorraine

L'association Rafaël Lorraine a emmené 16 petit lorrains malades en Laponie - Page Facebook Rafaël Lorraine

L'association Rafaël Lorraine a emmené 16 petit lorrains malades en Laponie - Page Facebook Rafaël Lorraine

L'association Rafaël Lorraine a emmené 16 petit lorrains malades en Laponie - Page Facebook Rafaël Lorraine

L'association Rafaël Lorraine a emmené 16 petit lorrains malades en Laponie - Page Facebook Rafaël Lorraine

L'association Rafaël Lorraine a emmené 16 petit lorrains malades en Laponie - Page Facebook Rafaël Lorraine

Découvez d'autres clichés sur la page Facebook de Rafaël Lorraine