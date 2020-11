PHOTOS - Vos animateurs sont confinés : les coulisses de France Bleu Occitanie

Comme vous, nous sommes à la maison. La plupart des animateurs, techniciens, journalistes et personnels administratifs télétravaillent. Mais sans nos micros habituels et sans nos studios, il faut réinventer la manière de fabriquer pas moins de 9 heures d'émissions locales en direct chaque jour.

Je suis en reportage à Puycelsi dans le Nord-Ouest du Tarn, chez un producteur de porcs laineux, c'est la race mangalica venue de Hongrie. Alexandre Wibart.

Les journalistes continuent de tourner des reportages pour alimenter les journaux de la station. Equipés d'ordinateurs et de matériel permettant la prise de son, ils sont sur le terrain avec masques, perches et protections permettant le respect des distances et des protocoles sanitaires. Alexandre Wibart est, quant à lui, le seul animateur toujours autorisé à sortir. Il vient à votre rencontre pour "La Vie gourmande". Et c'est chez lui qu'il réalise les montages de ses rencontres aux quatre coins de Midi-Pyrénées. A 10h les lundis, mardis et mercredis, nous continuons donc de vous proposer une évasion dans la région malgré le confinement.

Alexandre en interview © Radio France - AW

Les coulisses d'une mécanique bien huilée

Depuis le dernier confinement, l'équipe technique de France Bleu Occitanie a permis de rendre plus facile la réalisation d'émissions à domicile. Outre les ordinateurs, casques et micros dans nos foyers, nous avons pris l'habitude d'utiliser des applications qui permettent d'éviter à tout prix la radio au téléphone. Un joli son nous permet de réaliser des chroniques depuis chez nous sans être physiquement présents à la radio. Car le but est bien là : éviter les contacts. Le télétravail est valable pour Matthieu Soldano (La Vie Pratique à 9h40), et aussi Pascal Wijsbroek (La Vie Connectée à 9h47 et le jeu de 11h). Les ingénieurs du son continuent aussi de créer les habillages d'antenne et les promos pour annoncer nos émissions. Même la programmation musicale se prépare à distance désormais.

Alban Forlot en studio © Radio France - AF

Pas grand monde dans ce studio tout neuf

France Bleu Occitanie vient d'inaugurer un nouveau studio. Malheureusement le confinement nous éloigne temporairement de notre "nouveau joujou tout beau". Ainsi le soir, Brigitte Palchine reste connectée depuis chez elle pendant que Sébastien Brethenou est au micro de 16h à 19h. La semaine suivante c'est l'inverse. Alban Forlot reste seul en studio de 9h à 11h et accueille désormais ses invités en appli ou par téléphone.

Brigitte et Sébastien

La journée est rythmée par une succession de périodes où les équipes se croisent mais ne dépassent jamais une jauge maximale. Pas plus de 6 en même temps. Entre nos standardistes, personnels administratifs ou équipes d'antenne, c'est une sacrée gymnastique pour limiter la présence des collaborateurs. Les réunions se font toutes en visio chez nous.

Romain Amalric dès l'aube © Radio France - RA

Dès le matin, nous vous accompagnons

A 6h, Sylvain Lecas et son équipe vous réveillent et vous informent. Notez que la diffusion de l'émission sur France 3 est maintenue dès 7h. Et Romain Amalric se joint à la bande pour répondre à toutes vos questions de 7h à 9h30 au 05.34.43.31.31. Le confinement mode d'emploi au quotidien. Le week-end aussi, Franck Langlois est en studio avec notamment notre jardinier le samedi à 9h. Guillaume Adam fait partie des rares invités encore présents dans nos locaux. C'est une fierté de pouvoir maintenir ce lien avec vous sur notre territoire, néanmoins c'est aussi un défi du quotidien. Merci de nous suivre. Pour infos la radio est totalement inaccessible au public pour le moment. Et des travaux se poursuivent chez nous pour construire un deuxième studio tout neuf.