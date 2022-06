Plein de cadeaux à gagner sur notre antenne pour la Fête des mères lors de la finale du dimanche 19 juin

Quelques jours avant l'été, et quelques semaines après la Fête des mères, voici venu le temps de la Fête des pères. On a décidé de vous permettre de les gâter, cette année !

De jolis cadeaux à gagner

Chaque jour de cette semaine spéciale, nous offrirons à chaque gagnant du 5/5 une gourde isotherme Aloha Way of Life. Le grand gagnant de la grande finale, quant à lui, repartira avec de beaux cadeaux :

- un baptême en montgolfière grâce aux Montgolfières Champenoises,

Les Montgolfières Champenoises offriront un baptême en montgolfière à l'heureux gagnant de la finale du 19 juin - © Les Montgolfières Champenoises

- un package Aloha Way of Life composé d'une gourde isotherme, d'un plateau antiglisse, de six verres coniques et d'un tee-shirt.

Le plateau, qui est l'un des produits du package Aloha Way of Life offert lors de la finale du 19 juin - © Aloha Way of Life

Comment participer ?

Composez le 03.26.48.2000 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi, de 11h à midi, afin d'être sélectionné pour la grande finale qui aura lieu le dimanche 19 juin entre 11h et midi !

Bonne chance à tous, et surtout aux pères !