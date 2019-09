Portes ouvertes en Gironde dans les Maisons du Département des solidarités

Jeudi 12 septembre 2019, les 8 Maisons du Département des Solidarités (MDS) et l'Espace accueil PMI de Bordeaux ouvrent leurs portes pour faire mieux connaître leurs métiers et les missions de solidarités du Département.

Gironde, France

L'occasion de faire découvrir à tous les Bordelais ces maisons qui accueillent tout le monde, aussi bien pour des consultations de pédiatrie (protection maternelle et infantile), que pour répondre aux questions liées à l’insertion professionnelle, à la santé, au logement, à l’autonomie des personnes âgées et/ou handicapées. Les professionnels des Maisons du Département des Solidarités (sages-femmes, assistants de service social, éducateurs, psychologues, médecins, conseillers conjugaux, conseillers en économie sociale familiale...) ont pour rôle d’écouter, d’informer et d’accompagner les personnes pour l'accès à leurs droits et d’orienter vers d’autres structures si nécessaire.

Yael Tranier, Directeur du Pôle Territorial des Solidarités de Bordeaux et Mireille Félix Responsable de la Maison Départementale des solidarités à Bordeaux St Jean. Copier

Temps forts de la journée :

Maison du Département des Solidarités Bordeaux Lac

47 rue Charles Tournemire à Bordeaux

• 9h30 à 10h : action Collectif « Bonjour vous êtes vivant ! » et Marche pour la santé

Maison du Département des Solidarités Bordeaux Saint-Michel

18 rue de Canihac à Bordeaux

• 9h à 17h en boucle (par tranche de 1h30 ou 2h) : Insertion, présentation des missions de la MDS en présence de Monsieur MENDJELI, artiste peintre accompagné dans le cadre du RSA

Maison du Département des Solidarités Bordeaux Saint-Jean

15 rue Belle Etoile à Bordeaux

• 10h à 12h et 13h à 17h : « Et la famille dans tout ça ? », des questions, des remarques ou des inquiétudes concernant la vie de famille ?

Maison du Département des Solidarités Bordeaux Bastide

253 avenue de Thiers à Bordeaux

• 11h à 13h : atelier de sérigraphie artisanale avec l’association l’Insoleuse (Fabrique POLA)

Maison du Département des Solidarités Bordeaux Grand Parc

169 avenue Emile Counord à Bordeaux

• 17h : inauguration de l’ensemble comprenant la Maison du Département des Solidarités Bordeaux Grand Parc et la résidence Florestine de Gironde Habitat

Pour être au plus près des habitants, 61 Maisons du Département des Solidarités sont ouvertes à tous, gratuitement sur toute la Gironde.

500 000 dossiers sont traités par an en Gironde, soit plus de 220 000 bénéficiaires des prestations sociales, médico-sociales et de santé publique, 30 000 consultations individuelles en Maisons du Département des Solidarités ou à domicile, 25 000 enf