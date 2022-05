Pour la Fête des mères, gagnez plein de jolis cadeaux lors de la finale du dimanche 29 mai !

Fête incontournable du printemps, la Fête des mères permet à chacun de reconnaître et de valoriser l'investissement effectué par sa mère au fil du temps.

Une maman, c'est aussi précieux qu'un rubis ou qu'un diamant ! Et donc, pour la combler de bonheur en ce jour si particulier, il suffit d'écouter France Bleu Champagne-Ardenne et de participer, du lundi au vendredi, à Côté Jeu, le 5/5 !

Un trio de cadeaux

En effet, cette semaine, vous pourrez repartir avec trois beaux cadeaux : un cours de cuisine offert par Zodio, un parfum la Petite Madeleine - Nue d'Iris proposé par un parfumeur aubois et un coffret Aloha Way of Life composé d'un tee-shirt, d'un coussin, d'une trousse et d'un bracelet et proposé par une société marnaise.

Le parfum Nue d'Iris, du parfumeur aubois la Petite Madeleine, frais et parfait pour célébrer les mamans - © La Petite Madeleine

Au total, plus de 250 euros de cadeaux pour la mère d'un gagnant ou pour une gagnante qui serait maman ! Pourquoi pas vous ?

Comment participer ?

Composez le 03.26.48.2000 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi, de 11h à midi, afin d'être sélectionné pour la grande finale qui aura lieu le dimanche 29 mai entre 11h et midi !

Bonne chance à tous, et surtout aux mères !