Pour les vacances de Pâques France Bleu Pays d'Auvergne vous offre vos places.

Début de la construction du parc en 2011. Paléopolis proposait une seule exposition sur les dinosaures polaires. L'ouverture complète du parc avec l'exposition permanente s'est effectuée en avril 2013 le parc se situe sur 5 ha de la colline de Chazoux et offre une vue panoramique sur un environnement naturel.

Les dinosaures sont bien en place dans le parc. © Radio France - Léo Corcos

Le parc vous propose de nombreuses expositions, animations et activités pour les plus petits comme pour les plus grands !

Des ateliers fouilles, réalisation d'un fossile en plâtre à l'aide d'un moule, escape game, aventure inédite en réalité virtuelle sont proposés tout au long de l'année.

L'entrée du parc à thème Paléopolis à Gannat dans l'Allier © Radio France - Lauriane Havard

A VOUS DE JOUER DU 10 AU 22 AVRIL

STANDARD : 04-73-34-20-00