Divertissements : tout en jeux bien de leur temps ou en curiosité bien placée !

L'Histoire, en petites histoires et en grandes inventions

Attention : cliquer ICI est à vos risques et périls !

Il y a en effet fort à parier qu'en vous laissant embarquer sur Histoire Pour Tous, nous n'en reveniez plus !

Le site est ainsi fait qu'en consultant un article pour cliquerez sur le suivant et ainsi de suite...

On parie ?

C'est tout à fait le genre d'adresse piège dont on ne ressort plus, en particulier quand on se balade dans l’onglet des inventions. Là où chaque article comblera votre curiosité en en suscitant encore d'elle-même, s'auto-générant de cette curiosité qui rend juste heureux d'avoir appris un petit truc, dont on ne souviendra d'ailleurs plus forcément dans l'heure qui suit, mais qu'on est presque épanouis d'avoir appris, en se demandant "Ah ben oui, c'est vrai ça...!?"

Bien avant les adresses... électroniques ! - Dominique Parreaux

Par exemple pour découvrir comment on se maquillait sous l’Ancien Régime, comment on dénommait et trouvait une adresse avant l’apparition des noms et numéros de rues, pour découvrir l’histoire de l’assurance maladie ou encore les petites histoires du palais de l’Élysée !

Les temps changent : les bulles redoutées sont plutôt devant la virgule du prix ! - Dominique Parreaux

Mais aussi pour se régaler de quelques-unes des petites histoires des inventions majeures :

De l’invention des lunettes à la l'invention de la pasteurisation (et ces deux-là nous parlent forcément en Franche-Comté !), de l’invention de la pile électrique à l’invention de la télé, de l’ordinateur à la radio (et on est bien placé en ce moment pour savoir que leur histoire converge sans cesse), ou de la carte à puces au sous-marin, vous allez rebondir de surprises en découvertes, en vous demandant comment c'était avant !

Parce qu’en fait, on vous y explique tout !

Évidemment d’abord comment quelqu’un(e) en a eu l’idée de génie, mais aussi comment on faisait (ou non !!) avant, leur raison d'être de l'époque, comment ont eu lieu les expérimentations, les difficultés rencontrées, comment les a-t-on améliorées au fil du temps, pour quels besoins ou usages selon les époques, …. Enfin bref : tout ce que vous avez envie de savoir en en voyant la photo !

Jeux de piste et escape-games : à réaliser soi-même ou à télécharger

Une autre adresse va peut-être aussi vous changer la vie : Escape Guide !

À vous de jouer... puis de jouer ! - Dominique Parreaux

Nous sommes là dans un tout autre univers : appelés aussi jeux d’évasion, les escape games occupent aujourd’hui en France une place incontournable dans le monde du divertissement. On sort des jeux de société traditionnels, pour répondre à ce que sont aussi les envies des enfants et ados d’aujourd’hui... voire – au moins autant – des parents !

Créez le vôtre ou trouvez du tout fait à télécharger gratuitement

Vous y découvrirez d'une part tout ce qu'il faut savoir pour réaliser son propre jeu : les démarches et étapes pour faire un escape game à la maison et créer sa propre énigme, les astuces pour le fabriquer, les recettes d'une énigme, et les secrets qui font d'un escape game un bon escape game !

Si pour autant vous ne vous sentez pas trop "l'âme du créateur", pas de panique !

La plateforme et son blog, également en mode "confinement" (c'est de saison !), vous donnera toutes les adresses pour trouver du tout fait en ligne et sur des plateformes gratuites !

escapeguide.com pour organiser votre propre escape game ou jeu de piste, et bien d'autres idées pour de multiples activités ludiques ou jeux de plateau.