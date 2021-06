Pourquoi les mariages coûtent-ils de plus en plus cher ?

Bien que leur nombre diminue chaque année, les mariages et leurs festivités coûtent de plus en plus cher à organiser. Une sociologue nous explique les principales raisons de cette hausse des coûts.

Dans C'est déjà demain, Églantine Éméyé reçoit la sociologue et directrice de recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) Florence Maillochon. La chercheuse explique à l'antenne que le coût des mariages est de plus en plus élevé pour une multitude de raisons.

Un nombre d'invités en hausse

La première donnée qui fait évoluer à la hausse le prix des célébrations est évidemment le nombre de convives. Bien que "le nombre d'invités ait chuté avec le Covid", Florence Maillochon nous dévoile que le nombre moyen d'invités n'a cessé d'augmenter : ils sont désormais 111 en moyenne selon l'Institut national d'études démographiques. Bien sûr, remplir des tablées, "ça coûte cher".

Des mariages toujours plus personnalisés

Tous les mariés rêvent d'un événement unique. Le secteur l'a bien compris et propose des services toujours plus personnalisés. "Tout est conçu, tout est accordé : la décoration est en accord avec le choix du traiteur, avec les costumes" nous explique la sociologue. Elle parle d'un "luxe de détails" qui constitue des dépenses supplémentaires.

Un commerce surtaxé

Les acteurs de l'économie du mariage ont compris que certains amoureux sont prêts à dépenser beaucoup pour avoir le mariage de leurs rêves. Dès lors qu'on achète des biens ou des services associés au mariage, les prix grimpent. L'invité donne l'exemple d'une coiffure : la réalisation d'un chignon en salon coûte bien plus cher s'il est fait dans le cadre d'un mariage.

Tout le marché autour du mariage en profite et surtaxe tout ce qui est authentifié "mariage".

Une externalisation du travail

Fini le temps où l'on réquisitionnait les proches pour s'atteler au plus difficile de l'organisation. Des services sont nés un peu partout et permettent d'externaliser les tâches par des professionnels du métier, comme les wedding planner.

Dans les années 70, il y avait beaucoup de travail de préparation du mariage et de réalisation, à la fois de la cuisine, des costumes, qui étaient faits par les femmes, par les mères, par la belle-mère, par les sœurs ou par la mariée elle-même.

Les préparations et les "coups de mains" des proches dans l'organisation d'un mariage sont aujourd'hui externalisés et donc facturés.

Florence Maillochon précise qu'à l'heure actuelle, "les femmes travaillent et n'ont pas forcément les compétences de coudre elles-mêmes leurs robes ou de cuisiner le matin du mariage pour 100 personnes". Ces externalisations peuvent monter à "300 heures de travail à financer", tout de même.

Réécoutez l'émission En 2021 le mariage a-t-il encore la côte ? pour tout connaître de l'évolution du mariage en 2021.

Retrouvez C'est déjà demain avec Églantine Éméyé du lundi au vendredi de 15 heures à 16 heures sur France Bleu.