Première plage et feu d'artifice : des vacances de rêve à Saint-Agnant pour Coeurlys, Parisienne de 7 ans

Coeurlys, une petite fille de sept ans, originaire de Paris, a pu passer un séjour mémorable dans la famille Lacombe, résidant à Saint-Agnant, près de Rochefort (Charente-Maritime). Ces deux semaines ont été organisées dans le cadre du dispositif "Familles de vacances" piloté par le Secours Populaire. "J'ai découvert ça dans une émission de télé l'année dernière, et j'ai trouvé ça génial", confie Katy, maman de quatre fillettes âgées de 4 à 10 ans et hôte de la jeune Parisienne.

En janvier, elle se met à disposition de l'association pour proposer d'accueillir quelqu'un. "Nous sommes privilégiés dans notre département, et à la maison, nous avons la place d'accueillir quelqu'un de plus", sourit cette accompagnatrice d'enfants en situation de handicap (AESH). Après une entrevue avec des bénévoles puis un appel vidéo avec la fillette et sa maman, l'invitée est arrivée dans la famille. "On s'est aussi dit que ça ferait une copine de vacances pour les filles !" Résultat, elles ont toutes dormi dans une grande tente piquée dans le jardin.

Granités et feu d'artifice

Katy s'est démenée pour organiser des activités : "comme les plus grandes, je l'ai inscrite au sport vacances, mais on est aussi allé à la plage, je voulais vraiment que ça soit reposant pour Coeurlys." Avec un grand sourire, l'enfant raconte ses plus beaux souvenirs : "boire des granités, le jaccuzzi, et le feu d'artifice. C'était trop beau, on aurait dit un bouquet de roses !" Une première pour elle qu'elle n'est pas prête d'oublier.