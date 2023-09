Près de Perpignan, des ateliers pour aider les jeunes parents

Devenir parent c'est un changement fondamental, la famille s'agrandit mais la connivence du couple est parfois nettement moins importante et certains amoureux arrivent même à se séparer tellement les repères sont difficiles à trouver.

Alors pour dialoguer, évoluer et afin que ce soit vraiment un bonheur quotidien de construire une famille, divers ateliers sont proposés par nos invitées : Stéphanie Chinarro : Sophrologue et Carole Ellin : accompagnatrice bien-être parentalité, périnatalité.

Et ça commence avant la naissance, c'est d'ailleurs l'objet du premier atelier qui évoque la question de la fertilité et les interrogations liées à ce sujet fondamental. Ensuite on passe à la grossesse et son évolution au fil des mois jusqu'à l'accouchement traité dans une formation qui lui est entièrement consacrée, le rôle de chacun et la "gestion" des angoisses et de la douleur.

Bébé est né, la famille est ravie, les amis aussi et les parents alors ? C'est à ce moment-là que le quotidien change réélement concrètement et c'est à cet instant que l'on devient vraiment parents. Et le rôle du papa alors, comment trouver sa place et construire une nouvelle vie à trois, ou à plus si jamais il y a des jumeaux, des triplés ... ... ?

Pour en savoir d'avantage sur ces ateliers, Stéphanie Chinarro sophrologue est à Saint Estève, son site internet est riche en informations. Carole Ellin est basée à Peyrestortes et là aussi vous avez ce qu'il faut savoir sur " Sème Mon Bien Être ".